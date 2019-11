Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 14 novembre 2019) Brutte notizie per chi aspettava di conoscere lade Ilin tv. Ildella nuova fiction conera previsto durante la stagione televisiva 2019/2020, invece pare che il lancio slitterà ancora. A comunicarlo è il regista Alessandro D'Alatri, che l'ha reso pubblico sul suo profilo Instagram. Tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni (lo stesso autore de I Bastardi di Pizzofalcone), la serie segue le vicende e i casi di Luigi Alfredo, un uomo in grado di percepire gli ultimi pensieri delle vittime di morte violenta – che sia omicidio, suicidio o incidente. Un dono che è anche una maledizione perché non gli permette di vivere come vorrebbe: i morti lo perseguitano con continue apparizioni. La storia è ambientata nella Napoli degli anni Trenta, in pieno regime fascista. La serie era stata presentata in anteprima al FeST di Milano, con ...

_diana87 : RT @OptiMagazine: Slitta la data de #IlCommissarioRicciardi con #LinoGuanciale, debutto rimandato a fine 2020? - _diana87 : Slitta la data de Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale, debutto rimandato a fine 2020? - OptiMagazine : Slitta la data de #IlCommissarioRicciardi con #LinoGuanciale, debutto rimandato a fine 2020? -