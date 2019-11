Rimini | il compagno la picchia da 3 anni Finge di ordinare una pizza e chiede aiuto ai

Fonte : fanpage

(Di giovedì 14 novembre 2019) Una donna di 40diha finto diunae chiesto, in questo modo,ai carabinieri. Il militare all'altro capo del telefono ha subito compreso che non si trattava di un errore bensì di una richiesta di soccorso disperata e ha inviato sul posto una pattuglia. Ildella vittima è stato arrestato.

DeniMarcaccini : @soulofpaper1 Allora esistete voi cesenatii hahahah Io vado in università per studiare con un mio compagno di corso… - morena_bonezzi : RT @TheCrusadery: Rimini: 40enne italiana sequestrata dal compagno tunisino conosciuto su Facebook - mimma42 : RT @carmenzarc1: Rimini, 40enne italiana picchiata dal compagno tunisino La donna aveva così tanta paura del nordafricano da non riuscire… -