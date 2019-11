Rifiuti | sindaco Agrigento | ' tempi Ars scandalosi | siciliani aspettano'

Rifiuti Livorno - la giunta Pd : “Il piano di Nogarin per Aamps? Un bluff - utile di 5 milioni non esiste”. L’ex sindaco : “Non sanno leggere” : Sembrava un caso chiuso, dopo il salvataggio dell’azienda e un’inchiesta conclusa con l’archiviazione del L’ex sindaco Filippo Nogarin e del L’ex assessore al Bilancio Gianni Lemmetti. E invece no perché il futuro di Aamps, la municipalizzata dei Rifiuti di Livorno , torna ad essere incerto. L’annuncio lo ha dato in una conferenza stampa il sindaco Pd eletto a maggio, Luca Salvetti, che insieme al nuovo amministratore unico dell’azienda Raphael ...

Incendio in un’azienda di Rifiuti in Veneto - il sindaco : “Rimanete in casa” : Ad aver preso fuoco sono stati 3mila quintali di materiale non riciclabile. Le fiamme hanno interessato un azienda nella zona industriale di Aviano. Il rogo ha provocato un'intensa nube che si è poi spostata verso la base aerea militare di Roveredo. Nonostante al momento i tecnici escludano che ci possano essere seri rischi per la salute, ha comunque consigliato ai cittadini di rimanere in casa.Continua a leggere