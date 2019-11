Riff | da ‘Nancy’ a ritratto Anita Ekberg

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 14 novembre 2019) Una prova d'attrice intensa che ha conquistato i critici: e' quella offerta da uno dei maggiori talenti della sua generazione, la britannica Andrea Riseborough in Nancy dell'esordiente Christina Choe. Il dramma/thriller con Steve Buscemi dopo aver vinto nel 2018 il premio per la migliore sceneggiatura al Sundance Film Festival, debutta in Italia in anteprima come film d'apertura della 18/a edizione del Rome Independent Film Festival (15 - 22 novembre), per poi arrivare nelle sale italiane il 12 dicembre con Mariposa. "Anche quest'anno alpresentiamo un panorama ampio, dalla commedia a temi sociali forti, dall'omofobia ai rischi'ambientali. Quest'anno abbiamo in programma 15 anteprime mondiali, 10 anteprime europee e 60 italiane" spiega il direttore artistico Fabrizio Ferrari.Nel concorso internazionale lungometraggi, aperto alle opere prime e seconde, due gli italiani in gara: ...

