Processi Cucchi | 12 anni a due carabinieri | prescrizione per 4 medici

(Di giovedì 14 novembre 2019) Doppia sentenza per il casoalla sbarra in due diversi. Per iche ebbero in custodia Stefanonell’ottobre del 2009 condanne a 12di carcere. I militari Raffaele D’Alessandro e Alessio Di Bernardo erano imputati di omicidio preterintenzionale e l’accusa aveva chiesto 18. Secondo la sentenza dunque Stefanofu picchiato in caserma e morì per le ferite riportate. I giudici della Corte d’Assise hanno condannato iresponsabili del pestaggio. Assolto dall’accusa di omicidio preterintenzionale, Francesco Tedesco, l’imputato diventato testimone che con le sue dichiarazioni ha fatto luce sul violento pestaggio, condannato a duee sei mesi per falso. Per la stessa accusa dovrà scontare una pena di 3e otto mesi, il maresciallo Roberto Mandolini, all’epoca comandante interinale ...

ErikMolteni : Ci sono voluti dieci anni di processi, ma la verità sta finalmente venendo a galla... Giustizia per Stefano Cucchi! - Adriu84 : Dieci anni di processi farsa, menzogne, depistaggi, insulti da parte di esseri spregevoli come Mandolini, per stabi… - gd1907 : @FQLive @fattoquotidiano Aaah... che bella la certezza dei tempi dei processi che ci da la #prescrizione alla quale… -