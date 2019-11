Picchiata da marito finge ordinare pizza ma chiama 112

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 14 novembre 2019) Aveva finto diunaal telefono, per non far capire al, in preda a una crisi di rabbia, che stava chiedendo in realta' aiuto al 112. Al carabiniere in ascolto di quella strana telefonata aveva ripetuto piu' volte l'indirizzo al quale laspeciale doveva essere consegnata al piu' presto. Proprio come in un famoso spot televisivo americano contro la violenza sulle donne, l'intervento dei militari della Compagnia di Rimini e' stato attivato grazie all'escamotage di un'ordinazione telefonica e all'intuito di un maresciallo dell'Arma che hanno portato all'arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali di un 40enne originario del Milanese. Le successive indagini dei carabinieri, coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani, hanno poi appurato come fin dal 2017, subito dopo l'inizio della convivenza l'uomo fosse diventato violento con scatti d'ira ...

