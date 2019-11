Maltempo | campagne devastate dai nubifragi | la mappa dei danni da Nord a Sud

Maltempo - campagne sott’acqua : stalle allagate - mucche affogate e danni per milioni di euro : “campagne sott’acqua, terreni franati, stalle allagate, mucche affogate, serre inondate e oltre 150 aziende agricole e allevamenti isolati, con il Maltempo che ha sommerso le colture con danni per milioni di euro“: è quanto emerge dal primo monitoraggio di Coldiretti sugli effetti provocati dalla terribile ondata di nubifragi che si è abbattuta sul nord Italia in particolare sul Piemonte nella zona di Alessandria e in Liguria in ...