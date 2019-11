LIVE Berrettini-Thiem 5-4 | Atp Finals 2019 in DIRETTA | break per l’azzurro che ora serve

Fonte : oasport

(Di giovedì 14 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA-40 Bravo l’austriaco a servire forte e ad aprirsi bene il campo per chiudere col dritto a una mano. 40-40 Gioca lo slice Matteo eva lungo col dritto a una mano. 40-30 Ancora incisivo col drittoche prende in controtempo l’avversario. 40-15 Buona prima per l’austriaco. 30-15 Prova la&volleyma si stampa sulla rete il suo tentativo. 30-0 Prima vincente per l’austriaco. 15-0 Ace. 5-5 Non va la volèe dell’italiano. Contro. 30-40 Lungo lo slice di Matteo dopo essersi portato a rete. 30-30 Arriva bene a rete sul rovescio difensivo die chiude con la smorzata. 15-30 Stecca clamorosamente qui. 15-15 Seconda insidiosa e poi esplode il dritto Matteo. 0-15 A rete il dritto a incrociare dell’azzurro. 4-5!! Prova la volèe ...

