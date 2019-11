Giro | futuro Caffè Greco slegato da gestione attuale

Ciclismo - Soraya Paladin e il suo futuro in CCC-Liv : “Correrò assieme a Marianne Vos - non potevo farmi scappare questa occasione. Mi piacerebbe vincere al Giro” : Un 2019 da incorniciare per Soraya Paladin, reduce da una stagione stellare che si è chiusa, tra l’altro, col decimo posto nel ranking mondiale. Dopo tre anni passati in Alé Cipollini, la ventiseienne trevigiana, una delle atlete più promettenti del Ciclismo nazionale e non solo, è pronta per il definitivo salto di qualità con le olandesi della CCC-Liv, ma soprattutto assieme alla “regina” Marianne Vos. Un passaggio importante ...