Ecco un ologramma fatto con le onde sonore e per questo anche tattile

Fonte : wired

(Di giovedì 14 novembre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=jOnxr9Ez Kc Siamo sempre più vicini all’di Star Wars, proiettato da C1-p8, nel quale la principessa Leila inviava la celebre richiesta di aiuto:“Aiutami Obi-Wan Kenobi. Sei la mia unica speranza”. Ora, infatti, siamo riusciti a sviluppare un, o più correttamente una immagine volumetrica, visivo, acustico e addirittura touch. In particolare, i ricercatori dell’Università del Sussex, nel Regno Unito, coordinati da Ryuji Hirayama sono riusciti a sviluppare un’immagine in movimento 3D utilizzando nient’altro che una pallina di polistirolo e una serie di piccoli altoparlanti. Lo studio è stato pubblicato su Nature. I ricercatori hanno messo a punto un dispositivo con 256 altoparlanti, posizionati sopra e sotto un piccolo modulo 3D che funge da display per le immagini. Gli altoparlanti, spiegano i ricercatori, ...

