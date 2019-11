Cucchi | carabinieri condannati a 12 anni per omicidio Di Bernardo e D' Alessandro Assolto

Stefano Cucchi - condannati a 12 anni i carabinieri del processo bis : “Omicidio preterintenzionale” : È appena arrivata la sentenza per i cinque carabinieri imputati nel processo bis per la morte di Stefano Cucchi: condannati a 12 anni per omicidio preterintenzionale i militari Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro e assolto Francesco Tedesco.Continua a leggere

Processo Cucchi - prescrizione per i medici del Pertini. Attesa per la sentenza dei carabinieri : prescrizione e una assoluzione per i medici dell'ospedale Sandro Pertini di Roma imputati nel Processo ter per la morte di Stefano Cucchi. La decisione è stata presa dei giudici della Corte d'Assise d’Appello di Roma al termine di un iter processuale difficile e travagliato. Attesa a breve anche la sentenza del Processo in cui sono imputati cinque carabinieri e che verrà resa nota nell'aula bunker del carcere di Rebibbia.Continua a leggere

"Oggi è la resa dei conti". È il giorno dei giudizi sul caso Cucchi - sentenze su carabinieri e medici : “Siamo alla resa dei conti. La tensione è alta, stanotte ho faticato a dormire. Spero che finalmente mio fratello possa riposare in pace”. Ilaria Cucchi dice poche parole mentre attende che i giudici si pronuncino sui cinque carabinieri imputati per il pestaggio in caserma che avrebbe portato alla morte di suo fratello, Stefano. E’ un’attesa logorante quella che lei e i suoi genitori stanno vivendo. Oggi, ...

Caso Cucchi - chiesti 18 anni per i due carabinieri. Il pm : «Non è processo all'Arma - ma depistaggi da film dell'orrore» : Condannare i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro a 18 anni di reclusione con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Assoluzione invece «per non aver commesso il...

Chiesti 18 anni per i due carabinieri accusati di aver pestato Cucchi : Diciotto anni di reclusione per i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro, accusati di omicidio preterintenzionale, in relazione al pestaggio e alla morte di Stefano Cucchi. È la richiesta di condanna avanzata dal pm Giovanni Musarò nel processo in corte d'assise. Per Francesco Tedesco, l'altro militare dell'Arma accusato dello stesso reato di omicidio, il pm ha sollecitato l'assoluzione 'per non aver commesso il fatto'. ...

