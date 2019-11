Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 13 Novembre 2019 | Gemma Contro Tutti!

Gemma Galgani e Juan Luis/ Uomini e Donne : un ballo con Tina Cipollari rovina... : Gemma Galgani sempre più presa da Juan Luis, ma la richiesta di un ballo da parte di Tina Cipollari fa infuriare la dama del trono over di Uomini e Donne.

“Questo no!”. Uomini e Donne - volano stracci da Ida e Armando. Riccardo senza parole. E anche Gianni Sperti è costretto a parlare : Non c’è giorno che passi senza che Ida Platano e Riccardo Guarnieri combinino qualcosa. I due sono stati, naturalmente, i protagonisti indiscussi dell’ultima puntata del trono over di Uomini e Donne, e hanno parlato nuovamente di problemi intimi; o meglio, Ida non pensa che Riccardo non la desideri ma la mancanza di carezze e attenzioni, e il sospetto che comunque lui non sia più lo stesso rispetto a prima, la stanno convincendo del fatto che la ...

Uomini e Donne: l'ex tronista Mattia Marciano e Miss Italia Carolina Stramare stanno insieme Altro che Eros Ramazzotti! Il nuovo amore di Miss Italia 2019 Carolina Stramare è l'ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne Mattia Marciano. La verità è stata svelata dal settimanale Chi, che ha beccato la nuova coppia in giro tra […]

Uomini e Donne oggi: Gemma Galgani discute con Jean Pierre, Simone in una situazione difficile oggi a Uomini e Donne il pubblico di Canale 5 assisterà alla continuazione del Trono Over. In particolare, nuove discussioni riescono a creare molta tensione in studio. Nel corso della puntata in onda ieri abbiamo visto al centro dello studio […]

Nonostante Uomini e Donne sia in onda da poco più di due mesi, la tronista SARA TOZZI ha già lasciato il dating show condotto da Maria De Filippi da qualche settimana; la ragazza, nota al pubblico per avere preso parte all'ultima edizione nip di Temptation Island, aveva infatti ammesso di pensare ancora al suo ex Francesco. La decisione, visti alcuni scatti pubblicati su Instagram, è stata tra le più azzeccate.

Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 13 novembre : Gemma contro Jean Pierre - Trono Over - : Uomini e Donne, Anticipazioni Trono Over oggi 13 novembre: scontro tra Gemma Galgani e Jean Pierre, Simone diviso tra tre dame.

Uomini e Donne gossip : tronista fidanzato con Miss Italia 2019 : Miss Italia 2019 Carolina Stramare fidanzata con Mattia Marciano di Uomini e Donne. Lo scoop Un nuovo amore per Carolina Stramare? Miss Italia 2019 ha detto addio dopo otto mesi di relazione ad Alessio Falsone (come era prevedibile) e ha trovato già conforto tra le braccia di un ex tronista di Uomini e Donne: Mattia Marciano. A lanciare la bomba è stato il settimanale Chi di Alfonso Signorini. Come molti ricorderanno, il dentista napoletano ...

Uomini e Donne anticipazioni : Tina stuzzica Juan - Gemma reagisce : anticipazioni Uomini e Donne: Tina Cipollari invita Juan Luis a ballare Nuovi alterchi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani saranno al centro della puntata odierna di Uomini e Donne. L’appuntamento del mercoledì con il talk dei sentimenti Mediaset chiuderà il cerchio con il Trono Over. Il segmento senior della trasmissione di Canale5 continuerà a mostrare incomprensioni e rivalità. Oggi in particolare Tina Cipollari stuzzicherà Gemma ...

uomini e donne Over, un "virus" ha contagiato i Cavalieri? Tina Cipollari lancia l'allarme Anche quest'oggi a uomini e donne si è parlato di rapporti di coppia e ancora una volta è emerso che i Cavalieri si danno poco da fare, diciamo così, con le Dame. La coppia in questione è quella formata da Gennaro […]

Anticipazioni Uomini e donne 13 novembre - Gemma su Jean Pierre : 'Sono indifferente' : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti condotta da Maria De Filippi che andrà in onda anche domani pomeriggio 13 novembre, con un nuovo super appuntamento in programma alle 14,45 circa. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che si tornerà a dare spazio ai protagonisti del trono senior e in particolar modo si parlerà di Gemma Galgani e del suo ormai ex fidanzato Jean Pierre che ha deciso di ...

VALENTINA M E GENNARO/ Uomini e Donne : 'è freddo - se sbadiglia quando sta con me...' : Frenata nella conoscenza tra VALENTINA M. e GENNARO nella nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere svela: 'lei corre troppo'.

Uomini e donne, Ida, Riccardo e le allusioni di Armando sulle corna (VIDEO)

Uomini e Donne oggi - Armando sbotta contro Tina : “Mi stai sporcando” : Tina Cipollari fa un’insinuazione su Armando di Uomini e Donne, che s’infuria E’ appena terminata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Una puntata davvero molto tumultuosa soprattutto per le polemiche scoppiate per via delle dichiarazione fatte da Armando Incarnato sulla coppia composta da Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Difatti in tanti hanno attaccato il cavaliere napoletano, reo di star cercando in tutti i ...

Uomini E DONNE/ Tina Cipollari - segnalazione su Armando : 'con te...' - Trono over - : UOMINI e DONNE, Trono over 12 novembre. Tina Cipollari lancia la bomba su Armando Incarnato: 'l'amore l'hai già trovato'.