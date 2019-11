Un ragazzo è scomparso a Firenze

Fonte : agi

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Da più di 48 ore i genitori non hanno più sue notizie e hanno deciso di lanciare un appello "Per favore aiutateci a ritrovarlo. Siamo disperati". Giacomo Clarke, italo-inglese, 22 anni, da poco laureato, doveva partire con la sua auto alle 10 di lunedì mattina, 11 novembre, da(zona Le Cure), in direzione Siena, ma non è mai giunto a destinazione. Lo attendevano all'agriturismo di famiglia a Montestigliano (SI) dove però non è mai arrivato. L'auto è una Lancia Ypsilon colore grigio, targa CD 849JV. L'allarme è scattato quando lo zio che lo attendeva a pranzo, non vedendolo arrivare, ha avvisato la madre. Ieri mattina, a 24 ore di distanza dalla scomparsa, e' stata presentata denuncia alla Questura died e' stato avvisato il consolato inglese. "Non sappiamo cosa pensare - racconta la madre Luisa Donati - Giacomo ha inviato il suo ultimo ...

