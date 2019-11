Traffico Roma del 13-11-2019 ore 09 | 30

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 13 novembre 2019) CODE PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E PRATICA DI MARE IN DIREZIONE POMEZIA IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO L’EUR CODE A PARTIRE DA SPINACETOINTENSO SUL RACCORDO ANULARE: CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA E TRA LAURENTINA E VIA OSTIENSE IN ESTERNA SI VIAGGIA IN CODA TRA PRENESTINA E TIBURTINA E TRA CASSIA E TRIONFALEINCOLONNATO SULLAFIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR IN ZONANINA PER UN GRAVE INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA EUGENIO FLORIAN NEI PRESSI DI VIA DEL PONTE DELLE SETTE MIGLIA PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA IN VIA DEI PRATI FISCALI IN PROSSIMITÀ DI VIA DI VILLA SPADA INCIDENTE E RALLENTAMENTI AL TUSCOLANO IN VIA DI TOR PIGNATTARA IN PROSSIMITÀ DI VIA CASILINAINTENSO SULLA TANGENZIALE EST CODE DALLO SVINCOLO DELLAL’AQUILA A VIA SALARIA VERSO LO STADIO OLIMPICO E DA LARGO ...

_Carabinieri_ : Operazione antidroga dei #Carabinieri a #Roma Tor Bella Monaca: 20 arresti. Accertata l’esistenza di un'organizzazi… - alessioviola : A Roma non é traffico é guerra dei mondi. - virginiaraggi : Via Ruggero Giovannelli, a due passi da Villa Borghese, entra a far parte di #StradeNuove. I lavori restituiscono… -