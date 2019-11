Tensioni in Cile | la ‘Roja decide di non scendere in campo | annullata l’amichevole contro

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 13 novembre 2019) I giocatorini hanno chiesto e ottenuto l’annullamento dell’amichevoleil Perù per leche stanno scuotendo il Paese L’amichevole trae Perù, programmata per martedì 19 novembre a Lima, non verrà disputata. La Federcalciona ha deciso di annullare la gara su richiesta dei giocatori, provati dalla situazione che sta scuotendo il Paese in queste settimane. AFP/LaPresse L’ANFP ha diramato un comunicato ufficiale per rendere noto l’annullamento del match: “i giocatori convocati in nazionale hanno deciso di non giocare la partita amichevole internazionaleil Perù. La decisione è stata adottata dallo staff dopo una riunione tenutasi stamani nel complesso Juan Pinto Duran. Il ct Reinaldo Rueda ha immediatamente lasciato liberi tutti i giocatori, che sono ora disponibili di tornare ai rispettivi club. La Federazione ...

