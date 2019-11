Perdersi in stazione e ritrovarsi I numeri di un fenomeno

Fonte : lastampa

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Solo nel 2019 la polizia ferroviaria ha assistito 740 persone e le ha riaccompagnate a casa. Nel 2018 erano state 949

