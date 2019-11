Diabete | le buone abitudini per prevenire la glicemia alta

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Oltre 425 milioni di persone tra i 20 e i 79 anni, nel mondo, soffrono di. Una malattia che causa ogni anno 4 milioni di decessi e che, nel caso didi tipo 2, si sviluppa perché il corpo umano non riesce a usare in modo efficace l’insulina che produce. Anche in Italia oltre 3 milioni di persone convivono con questa malattia. Un numero che, tra il 2015 e il 2018, ha visto una crescita dei casi del 2% tra gli under 50 e del 10% nella fascia 50-69 anni. Cosa si può fare per ridurre i rischi di sviluppare ildi tipo 2? Questoè legato a filo doppio con un’anamnesi familiare, ma incidono notevolmente fattori quali sovrappeso, dieta poco salutare, ipertensione e scarsa attività fisica. Insomma, intervenendo sulle nostre scelte alimentari e aumentando l’attività fisica si potrebbe ridurre il rischio di esserne affetti. Questa, in sintesi, la fotografia scattata ...

