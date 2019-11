Ciclismo | Kristijan Durasek squalificato 4 anni per l’uso di metodi e sostanze proibite

Fonte : oasport

(Di mercoledì 13 novembre 2019) 4di squalifica per il croato: è questo quanto è stato stabilito dall’UCI in merito al corridore della UAE Team Emirates, coinvolto nella Operazione Aderlass, l’inchiesta che riguarda la figura del dottore Mark Schmidt di Erfurt, relativamente a trasfusioni e anche all’uso dell’ormone della crescita. Nelle rete di Schmidt sono caduti molti atleti, non solo ciclisti. Giusto citare gli sloveni Borut Bozic e Kristian Koren (squalificati per due stagioni), nonché Alessandro Petacchi (anch’egliper due). Una pena più rigorosa per, già sospeso nel mese di maggio della Federazione internazionale e dalla propria squadra, dal momento che si parla di uso dinel periodo dal 2016 al 2019, contravvenendo ovviamente al regolamento. giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: ...

