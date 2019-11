Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Disco verdeCommissione Europea al, con fondidi Hannover Norddeutsche Landesbank (). Lo scrive il Frankfurter Allgemeine Zeitung (Faz). La Commissione è giunta quindi alla conclusione che il sostegno alla, sull’orlo del dissesto, da parteBassa Sassonia eSassonia-Anhalt assieme alle casse di risparmio per un totale di 3,6 miliardi di euro non viola il dirittoconcorrenza.Oltre al piano dei due lander, azionisti con il 65% di Nord Lb, c’era per laanche un’offerta privata da parte di Cerberus e Centerbridge. Secondo Faz, in particolare, il gruppo di lavorocommissione per la concorrenza ora raccomanda alla Commissione Europea di non considerare ildicome un aiuto di Stato.

michelefarrugg : RT @HuffPostItalia: Bruxelles approva il salvataggio della banca tedesca NordLb con soldi pubblici - donapatri : #Bruxelles approva il #salvataggio della #banca #tedesca #NordLb con soldi pubblici | Secondo la… - HuffPostItalia : Bruxelles approva il salvataggio della banca tedesca NordLb con soldi pubblici -