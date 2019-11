Migliorano le cose per Huawei P20 Pro con patch B345 | step di avvicinamento ad EMUI 10

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 12 novembre 2019) Si parla molto anche diP20 Pro in ottica10, con il programma beta ai nastri di partenza. Non è un caso che nei giorni scorsi sulle nostre pagine abbiamo parlato di come scaricare il pacchetto software ovviamente non definitivo anche qui in Italia. Tuttavia, è importante tenere a mente il fatto che stia procedendo a ritmi normali lo sviluppo software per gli aggiornamenti ufficiali. Facciamo dunque il punto della situazione oggi 12 novembre dopo le ultime informazioni raccolte. Primi dettagli sullaperP20 Pro Alcune novità rilevanti sotto questo punto di vista ci sono state fornite direttamente da una fonte comeCentral, secondo cui anche qui in Europa sarebbe partita la distribuzione dell'aggiornamento. In attesa delle prime segnalazioni anche da parte del pubblico italiano, tramite il sito appena citato possiamo esaminare più da ...

