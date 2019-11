Manovra | in 40 dal premier | vertice-show per fare squadra

Manovra - Gualtieri : “Diminuisce la pressione fiscale. Stime fantasiose sull’impatto della plastic tax e della stretta sulle auto aziendali” : La Manovra “non solo diminuisce la pressione fiscale in misura considerevole rispetto al tendenziale, ma riduce le tasse anche rispetto all’anno precedente”. Infatti “al netto della lotta all’evasione e delle misure sulle Dta bancarie (le imposte differite attive, ndr), le vere e proprie misure che si possono assimilare a tassazione ‘cubano’ 3,4 miliardi su un complesso di Manovra di 30 miliardi”. A ribadirlo, ...

Manovra - Gualtieri : "Asili nido gratis dal 1° gennaio 2020" : Il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri è intervenuto oggi al Senato per le audizioni preliminari all'esame della Legge di bilancio 2020 e nel corso del suo intervento ha precisato che l'asilo nido gratis per gran parte delle famiglie italiane scatterà già dal 1° gennaio 2020, e non dal settembre 2020 come anticipato in un primo momento.Gualtieri ha parlato in modo aperto di "sostanziale gratuità degli asili nido per la grande maggioranza ...

Manovra - Gualtieri : asili nido gratis già dal 1° gennaio : Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione a Palazzo Madama sulla Manovra ha ricordato che dal pacchetto di misure di lotta all'evasione fiscale il governo conta di ricavare 3,2 miliardi di euro

Manovra - Codacons : 'Dal 2020 nuove tasse per un valore di 234 euro a famiglia' : Sono in arrivo nuove tasse nel 2020: secondo i dati del Codacons gli italiani spenderanno 234 euro in più il prossimo anno. Le entrate più considerevoli arriveranno per effetto dalla sugar tax e dalla plastic tax. Ma ci saranno entrate anche per l'aumento delle tasse sugli articoli da tabacchi e per le tasse sul gioco d'azzardo e le scommesse. In totale lo Stato incasserà 6,1 miliardi in più rispetto all'anno precedente. I dati del Codacons Il ...

Conte ridisegna la Manovra : “Tasse più lievi su plastica e auto aziendali” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, apre a un alleggerimento delle tasse sulla plastica e sulle auto aziendali. Una revisione minima della manovra che, secondo l'inquilino di Palazzo Chigi, non deve cambiare il Contenuto della legge di Bilancio. Conte, inoltre, annuncia che riunirà i leader dei partiti di maggioranza in un weekend successivo al varo della manovra.Continua a leggere

Plastic e sugar tax - auto aziendali e Quota 100 : le incognite della Manovra : Al Senato in corso l’esame del disegno di legge di Bilancio. Emendamenti fino al prossimo sabato. E molto può cambiare

Manovra : dalla plastic tax al Pos - quando entreranno in vigore tutte le misure : Il numero dei provvedimenti attuativi della legge di bilancio è quasi doppio rispetto a quello con cui approdò in Parlamento il testo dello scorso anno ed è destinato a moltiplicarsi con l’approvazione definitiva

Auto aziendali e plastic tax dimezzate in Manovra 2020 : come cambiano : Auto aziendali e plastic tax dimezzate in manovra 2020: come cambiano Nuove tasse nella manovra 2020: stiamo parlando dell’imposta sulle Auto aziendali e della plastic tax, oltre alla sugar tax, tutte inserite nel testo della bozza della Legge di Bilancio 2020. Ma da un momento all’altro le cose potrebbero già cambiare e infatti delle modifiche potrebbero già arrivare nella discussione parlamentare, ma solo sulle Auto aziendali e sulla ...

Manovra - nulla di deciso su plastic tax e auto aziendali : Sulle misure della Manovra da modificare, da rimodulare o addirittura da cancellare "non c'e' nulla di deciso". Lo precisano fonti di governo che invitano tutti a "evitare ansie da prestazione, che sono deleterie". L'esecutivo ha ben preciso il quadro della situazione e le limature da apportare al testo ma l'appello ai soci di maggioranza e' alla pazienza. Prima di agire, viene fatto notare, si dovra' concludere il ciclo di audizioni - che ...

Manovra - le novità per le famiglie : dalla proroga del bonus bebè al congedo paternità di 7 giorni. C’è nuovo fondo per la disabilità : Siamo lontani dall’asilo nido gratis per tutti. Ma la legge di Bilancio per il 2020 contiene una serie di misure di sostegno soprattutto per le famiglie con redditi molto bassi. Alcune sono conferme, altre novità. E segnano un nuovo percorso che porterà all’Assegno unico per figli a carico, la misura di cui si è discusso fino all’ultimo: inizialmente prevista dal prossimo anno, poi slittata al 2021, salvo modifiche sarà la colonna portante del ...

"Addio tassa sulle auto aziendali e plastic tax rinviata" : la Manovra Pd-M5s perde pezzi : Potrebbe saltare secondo fonti d'agenzia la tassa sulle auto aziendali prevista in legge di bilancio. Si starebbe anche...

Manovra - auto aziendali e plastic tax verso il dimezzamento : L?articolo 4 del decreto fiscale, e precisamente la norma che impone alle imprese committenti di versare le ritenute fiscali per conto di quelle a cui affidano un appalto o un subappalto,...

Manovra - auto aziendali : tasse dimezzate o azzerate. Intanto Zingaretti attacca Renzi : Il segretario dem critica il fuoco amico del leader di Italia Viva: «Se pensa che fare le polemiche è un modo per conquistare voti ha capito male»

Manovra : fonti governo - ‘verso addio tassa auto aziendali e rinvio plastic tax’ : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – Potrebbe saltare, cancellata con un colpo di bianchetto, la tassa sulle auto aziendali prevista dalla Manovra. Mentre si starebbe pensando a un rinvio “significativo”, ben oltre la data di luglio di cui si vociferava nei giorni scorsi, della tassa sulla plastica. E’ quanto rivelano fonti di governo all’Adnkronos, spiegando che sarebbe questo l’orientamento che starebbe ...