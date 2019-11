Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 12 novembre 2019) Una guida autonoma capace di ridurre drasticamente lenegli ospedali, distruggendo i, anche i più resistenti, ed impedendone la riproduzione. L’innovativo sistema tecnologico di disinfezione si chiama UVDe dalla Danimarca, dov’è stato progettato e certificato, è approdato per la prima volta in italia. Arrivato in questi giorni ad, il rivoluzionarioin grado di garantire una percentuale di disinfezione del 99,99% attraverso l’emissione di luce UV –C e di interagire con il personale addetto utilizzando indicazioni vocali, verrà presentato nelle varie aziende sanitarie delle Marche e delle regioni limitrofe, fortemente interessate a toccare con mano gli straordinari risultati validati scientificamente. “Sono particolarmente orgoglioso di portare nelle Marche questa novità assoluta nel settore della disinfezione – afferma Francesco Castellana, ...

CorriereQ : LOTTA AI BATTERI, AD ANCONA LA PRESENTAZIONE DEL ROBOT INTELLIGENTE CONTRO LE INFEZIONI IN CORSIA… - insalutenews : Lotta ai batteri multiresistenti, esperti nazionali si confrontano a Pisa - - PisaConnection : QUINEWS #Pisa: New Delhi, esperti riuniti per nuove strategie -