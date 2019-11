Ilva | Cassa Depositi con ArcelorMittal usando i fondi Ue

Fonte : corriere

(Di martedì 12 novembre 2019) Il possibile intervento dello Stato con l’ingresso nel capitale della società parapubblica controllata dal Tesoro. L’ipotesi di compromesso con gli attuali affittuari lavorando su una transizione di tre anni e una gestione degli esuberi con un contributo a loro carico

ricpuglisi : A proposito: perché non facciamo comprare l'intera economia italiana dalla Cassa Depositi e Prestiti? #ILVA - riotta : Nazionalizzare #Ilva e perche' no #Alitalia io poi vorrei il panettone di Stato come un tempo Motta e Alemagna, con… - CarloCalenda : La spaccatura del movimento 5S e i senatori (determinanti) della Lezzi che vuole fare il Governatore della Puglia e… -