Fonte : wired

(Di martedì 12 novembre 2019) (Foto: 8BitDo) Nonostante sia uscita più di 35 anni fa, la mitologica console Nintendo Nes ha ancora oggi milioni di fan e ogni anno vengono presentati gadget e accessori dedicati. L’ultimo è una chicca davvero imperdibile: è unsenza fili per computer che riprende colori, linea e pulsanti deldel cosiddetto Nintendo Entertainment System. Il suo nome è piuttosto articolato, 8BitDo N30 2.4GHz, per gli amici si può soprannominare semplicemente “ilNes”. Basta un rapido sguardo per rendersene conto e ritrovare le sfumature di grigio della scocca, i tasti rossi e il d-pad nero. Come una sorta di Transformers, questoriprende ogni elemento dell’iconico(disponibile anche per la Switch) e lo ripropone a misura di, dopo un mirabile lavoro ingegneristico. (Foto: 8BitDo) I due pulsanti rossi d’azione diventano ...

MilanoCitExpo : Il mouse vintage che si ispira al controller Nes #DipartimentoInnovazioneTecnologia - Aleforestiero : Eccolo qua! Jurassic-informatica! Il disco per installare il Mouse nel 1991. #vintage #polvere #IBM #DOS… -