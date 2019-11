Governo | Lamorgese | “Mi spiace essere un’ossessione per Salvini La squadra è invariata

Migranti - il Governo spinge su redistribuzione e rimpatri. Lamorgese : "Altri Paesi favorevoli all'accordo di Malta" : In audizione al Comitato Schengen, il ministro dell'Interno annuncia l'imminente attivazione di nuovi 300 posti nei centri per i rimpatri. Permessi di protezione umanitaria crollati all'1 per cento dopo il decreto sicurezza.