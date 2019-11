“Abbiamo una fabbrica di denaro” | così evadevano l’Iva con fatture false | 17 arresti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 novembre 2019) La “di denaro“. E se si pensa che la frode, messa a punto da un gruppo di persone nel settore del commercio di materie plastiche, è del valore di 200 milioni di euro forse quella definizione non era solo una vanteria. La Guardia di finanza ha arrestato 17 persone: per il 16 il gip ha disposto i domiciliari mentre l’uomo, considerato il capo dell’associazione a delinquere, è stato portato in carcere. I finanzieri si sono mossi tra Prato, Livorno, Pistoia, Milano e Alessandria: 39 sono complessivamente gli indagati e 57 le perquisizioni. L’indagine, coordinata dal pm Laura Canovai, è partita dopo una verifica fiscale nei confronti di una società di Prato che trattava polimeri – sotto forma di granuli – ricavati dal petrolio. L’impresa – pur sprovvista di idonea struttura imprenditoriale non avendo disponibilità di lavoratori ...

borghi_claudio : Scusi signor Primo Ministro. Glielo dico con serenità come l'abbiamo detto altre volte in pubblico. Non si azzardi… - reportrai3 : Due settimane fa abbiamo denunciato la presenza di account anomali tra i followers dell’on. Meloni. Convocando una… - petergomezblog : Ergastolo, no permessi premio ai boss stragisti condannati all’ergastolo che non collaborano. Vogliamo subito una l… -