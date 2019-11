Trattativa | il presidente dell’Antimafia sul “silenzio” di Berlusconi | “Se ci si

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 novembre 2019) “Rimango colpito dal silenzio diin Aula”. IlM5s della commissione parlamentare Antimafia Nicola Morra è intervenuto con una nota per commentare la decisione dell’ex Cavaliere di “avvalersi della facoltà di non rispondere” al processo d’appello sullaStato-mafia. “È un suo diritto e lo ha esercitato. Mi domando che senso abbia il silenzio di un ex premier in un Aula di tribunale. Se ci si definisce uomini dello Stato, bisogna avere il coraggio della parola, soprattutto in un tribunale. Questo è un silenzio che fa rumore e che di certo non impedisce la ricerca della verità sulla stagione delle stragi”. Poco dopo è intervenuto su Twitter il sottosegretario M5s agli Esteri Manlio Di Stefano: “in tribunale per laStato-mafia si avvale della facoltà di non rispondere. Salvini lo ...

