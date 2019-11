Scuole Chiuse 12 Novembre 2019

Allerta meteo Sicilia e Calabria : livello rosso e tante Scuole Chiuse domani 12 novembre : Un poderoso vortice ciclonico sta prendendo vita nel Canale di Sardegna ed è attualmente il responsabile dei forti rovesci e venti forti sulla Sicilia, con annessi danni. Il vortice si sta evolvendo...

Allerta Meteo Sicilia : è allarme rosso - Scuole Chiuse in numerosi comuni : E’ massima Allerta in Sicilia per la violenta ondata di maltempo che sta interessando la regione. L’Allerta è rossa in gran parte dell’Isola, nelle restanti zone è arancione, come su Palermo. La Protezione civile regionale ha diffuso l’avviso n. 19315 per il rischio Meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani. In particolare, si legge nel bollettino, “dal pomeriggio di oggi e per ...

Maltempo - Scuole Chiuse domani ad Anzio e in molti comuni in Calabria - Puglia e Sicilia : scuole chiuse per il Maltempo in diverse zone d'Italia. Il sindaco di Anzio, Candido De Angelis per la giornata di domani, martedì 12 novembre, ha disposto la sospensione...

Maltempo : domani Scuole Chiuse a Caltagirone - allerta rossa : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) - Il sindaco di Caltagirone Gino Ioppolo, d’intesa con l’assessore alla Protezione civile Francesco Caristia, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, martedì 12 novembre. La protezione civile regionale ha diramato un'allerta

Maltempo : domani Scuole Chiuse a Caltagirone - allerta rossa : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – Il sindaco di Caltagirone Gino Ioppolo, d’intesa con l’assessore alla Protezione civile Francesco Caristia, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, martedì 12 novembre. La protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo rossa per domani sulla Sicilia orientale. Dal municipio si raccomanda prudenza ai cittadini, e li si invita a limitare ...

Maltempo : domani Scuole Chiuse a Caltagirone - allerta rossa : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – Il sindaco di Caltagirone Gino Ioppolo, d’intesa con l’assessore alla Protezione civile Francesco Caristia, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, martedì 12 novembre. La protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo rossa per domani sulla Sicilia orientale. Dal municipio si raccomanda prudenza ai cittadini, e li si invita a ...

Maltempo : allerta rossa - domani a Noto Scuole chiuse : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) - scuole, cimitero, impianti sportive e ville comunali chiuse domani, martedì 12 novembre, a Noto, in provincia di Siracusa, a causa del Maltempo. Dopo l’allerta rossa diffusa dalla Protezione civile regionale sulla Sicilia orientale, il sindaco Corrado Bonfanti ha emess

Maltempo : allerta rossa su Pozzallo - domani Scuole chiuse : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) - allerta rossa oggi pomeriggio e domani sul Comune di Pozzallo, nel ragusano. A seguito dell’avviso regionale della Protezione Civile,il sindaco Roberto Ammatuna ha emanato un'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani e il grupp

Maltempo - Scuole Chiuse martedì 12 novembre per allerta meteo : le città interessate : scuole chiuse per Maltempo domani 12 novembre in Sicilia, Calabria e Puglia. La perturbazione proveniente dall'Africa sta flagellando il Sud Italia con temporali, raffiche di vento e mareggiate. La protezione civile ha diramato un'allerta meteo di colore rosso su diverse regioni del Sud. Gli istituti scolastici resteranno chiusi a Catania, Acireale, Trapani, Taranto, Crotone, Reggio Calabria e Catanzaro.Continua a leggere

Allerta Meteo - Martedì 12 Novembre Scuole Chiuse in Sicilia - Calabria - Puglia e Lazio – ELENCO AGGIORNATO LIVE : Allerta Meteo – Anche domani, Martedì 12 Novembre, le Scuole rimarranno Chiuse in molti comuni del Sud Italia dopo che oggi centri importanti come Catanzaro, Crotone, Agrigento e Acireale, e molti altri minori, hanno adottato analogo provvedimento. Ma il maltempo delle prossime ore sarà molto più pesante, come possiamo osservare consultando gli ultimi bollettini Meteorologici. Di seguito l’ELENCO dei Comuni in cui è firmata ...

Maltempo : allerta rossa - domani a Noto Scuole chiuse : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – scuole, cimitero, impianti sportive e ville comunali chiuse domani, martedì 12 novembre, a Noto, in provincia di Siracusa, a causa del Maltempo. Dopo l’allerta rossa diffusa dalla Protezione civile regionale sulla Sicilia orientale, il sindaco Corrado Bonfanti ha emesso un’apposita ordinanza con la quale invita anche “i cittadini a muoversi con prudenza e a limitare gli spostamenti se ...

Maltempo : allerta rossa - domani a Noto Scuole chiuse : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – scuole, cimitero, impianti sportive e ville comunali chiuse domani, martedì 12 novembre, a Noto, in provincia di Siracusa, a causa del Maltempo. Dopo l’allerta rossa diffusa dalla Protezione civile regionale sulla Sicilia orientale, il sindaco Corrado Bonfanti ha emesso un’apposita ordinanza con la quale invita anche “i cittadini a muoversi con prudenza e a limitare gli spostamenti se non ...

Scuole Chiuse a Ragusa per maltempo : Il sindaco di Ragusa in un post pubblicato su facebook annuncia per domani 12 novembre la chiusura di tutte le Scuole. Allerta meteo rossa

Maltempo Lazio : Scuole Chiuse domani martedì 12 Novembre ad Anzio : Il sindaco di Anzio, Candido De Angelis per la giornata di domani, martedì 12 Novembre, ha disposto la sospensione dell’attività didattica in tutti i plessi scolastici del territorio. “Il persistere delle condizioni meteo avverse, la prosecuzione delle attività di controllo nei vari edifici, la verifica della viabilità di tutte le arterie del territorio e l’ultimazione di alcuni interventi, in seguito al Maltempo di questa ...