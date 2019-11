Salvini durissimo sui fatti di Bibbiano | “In Emilia grazie a un sistema si portavano via

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 11 novembre 2019) Unattacco di Matteoè partito da Reggioaltristemente noto di affidamento di bambini avvenuto ain. Gli affidamenti facili avvenuti in quella cittadina e in altri comunini hanno portato alla lucein via di verifica su affidamenti molto “facili” avvenuti togliendo i bambini alle loro famiglie naturale perché vittime di probabili fasulli abusi. Matteosuidiha detto che «In, qualcunoa unprova a cercare di fare business sulla pelle dei bambini portandoli via alle mamme e ai papà per guadagnarci: è una roba disgustosa al solo pensiero. Quindi, giù le mani dai bimbi”.ha iniziato il suo comizio a Reggiointorno alle 19,30 di ieri. Il leader leghista era accanto alla candidata alla presidenza della regione per tutto il centrodestra, Lucia ...

corradoalberto : Il durissimo attacco di Crozza a Salvini: 'La Segre scappava dalle SS mentre tu le corteggi' | VIDEO - EBustreo : RT @dondibea: Israele è un baluardo di democrazia, dice Salvini. E Giletti ribatte durissimo: come mai ha cambiato idea su Draghi? #NonelAr… - Marco1999Busa : RT @fra74doc: Salvini contro conte, da un lato. Dall'altro Renzi, il quale sostiene che votare ora significa consegnare il paese a Salvini.… -