Non è l' Arena | Giletti saluta la figlia di Salvini | «Ciao da zio» È bufera sui social

Non è l'Arena - lo "zio" Massimo Giletti saluta la figlia di Salvini? Insulti sui social contro il conduttore : Siamo al consueto delirio. Bisogna riavvolgere il nastro fino a domenica sera, in onda su La7 c'era Non è l'Arena di Massimo Giletti. Durante il programma è intervenuto in collegamento video per un'intervista Matteo Salvini, il quale prima di fare il punto sul quadro politico ha rivolto un bacio all

Non è l'arena - Matteo Salvini da Massimo Giletti si complimenta con Vox : "Diranno che sono fascisti ma..." : Matteo Salvini, in collegamento con Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, fa i complimenti a Vox, il partito di destra spagnolo che avrebbe più che raddoppiato i voti alle elezioni di oggi secondo i primi exit poll. E' un "risultato incredibile", commenta il leader della Lega in diretta: "Già so

Massimo Giletti - Non è l’Arena. Cecchi Paone : “Non è facile…” : Alessandro Cecchi Paone dice la sua su Massimo Giletti e Non è l’Arena Il programma di approfondimento giornalistico condotto da Massimo Giletti su La7, ogni domenica in prima serata, affronta i temi più scottanti legati all’attualità e, ultimamente, sta virando anche verso il gossip. Nelle ultime settimane si è tornati a parlare del caso Mark Caltagirone. Alessandro Cecchi Paone cura una rubrica su Nuovo Tv in cui risponde alle ...

Domenica 10 novembre 2019 : ospiti Domenica In - Domenica Live - Che tempo che fa - Non è l’Arena : ospiti in TV Domenica 10 novembre: Domenica In, Domenica Live, Non è l’Arena e Che tempo che Fa Domenica 10 novembre 2019 sono attesi tantissimi ospiti in TV. Nei programmi di Domenica In, con Mara Venier, Domenica Live con la d’Urso, Non è l’Arena di Massimo Giletti e Che tempo Che Fa condotto da Fabio […] L'articolo Domenica 10 novembre 2019: ospiti Domenica In, Domenica Live, Che tempo che fa, Non è l’Arena ...

Anticipazioni Non è l'Arena del 10 novembre : annunciata la presenza di Matteo Salvini : Domenica 10 novembre, dalle ore 20:35 su La7, torna l'appuntamento con 'Non è l'Arena' di Massimo Giletti. Come ogni domenica, Giletti affronterà all'interno del suo programma numerose tematiche politiche e sociali. Dopo aver intervistato Maria Elena Boschi, questa domenica la puntata si aprirà con l'intervista politica a Matteo Salvini. Massimo Giletti intervisterà il leader della Lega Con Matteo Salvini, Giletti affronterà tutti i temi più ...

Non è l'Arena - Massimo Giletti provoca Adriano Celentano? Replica senza sconti : "Cosa penso del tuo programma" : Nel primo appuntamento di Adrian, il nuovo show di Adriano Celentano, tra gli ospiti c'è anche Massimo Giletti. Proprio quest’ultimo ha provocato una amnesia ad Adriano Celentano nei primi minuti dello spettacolo. Lo showman ha presentato i suoi cinque ospiti e su Massimo Giletti ha detto che con l

Non è l'Arena - Massimo Giletti contro Barbara d'Urso : ma a che gioco stiamo giocando? : Massimo Giletti contro Barbara d'Urso. Il conduttore di Non è l'Arena nell'ultima puntata si è occupato ieri sera su La7 del matrimonio tra il cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino, ucciso per una faida. Nell’occasione, il conduttore ha criticato quelle tra

Non è l'arena e Live : informazione che intrattiene o intrattenimento che informa? : "Ci si può occupare di tutto in televisione". Sacrosanta verità, pronunciata ieri da Massimo Giletti in occasione della settima puntata di stagione di Non è l'arena, programma di approfondimento della domenica di LA7. Più che un potere, un dovere del mezzo televisivo che, pur declinando l'informazione in una moltitudine di stili diversi, ha il compito di garantire l'autenticità della notizia, anche se veicolata in un contesto di ...

Non è l’Arena - Massimo Giletti attacca Barbara d’Urso : “Ma a che gioco gioca questa televisione?” : Il discusso matrimonio tra il cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli, vedova di Gaetano Marino il boss ucciso dalla Camorra, è stato al centro del talk show della domenica di La7 “Non è l’Arena”. Sull’onda dell’inchiesta di Fanpage “Camorra Entertainment”, Massimo Giletti ha cercato di far chiarezza su ombre e luci legate ai due sposini. È emerso che Tina Marino non poteva non sapere chi fosse il marito, come più ...

Maria Elena Boschi a Non è l'Arena : "Ho lasciato il Pd perché le idee venivano etichettate come fibrillazioni" : Maria Elena Boschi, ospite a Non è l'Arena, non ce l'ha solo con Matteo Salvini. La deputata di Italia Viva riserba commenti anche al suo ex partito: il Pd. "È normale che mi dispiaccia aver lasciato il Pd dopo 7 anni, ma sono sincera perché ho fatto una scelta di cui sono convinta". Poi la stoccata

Domenica 3 novembre 2019 : ospiti Domenica In - Domenica Live - Che tempo che fa - Non è l’Arena : Domenica 3 novembre 2019: ospiti Domenica In, Domenica Live, Che tempo Che Fa, Non è l’Arena Altra Domenica televisiva ricca di ospiti celebri. Il 3 novembre 2019, i salotti di Domenica In, Domenica Live, Che tempo Che Fa e Non è l’Arena si riempiranno di personaggi famosi del mondo della musica, dello spettacolo, del cinema, […] L'articolo Domenica 3 novembre 2019: ospiti Domenica In, Domenica Live, Che tempo che fa, Non è l’Arena ...

Alla Dacia Arena PordeNone-Trapani : appuntamento su DAZN : La Dacia Arena ospita la sfida tra Pordenone e Trapani, una gara che non ha precedenti in Serie B: i friulani sono infatti Alla loro prima stagione nel campionato cadetto e finora non hanno mancato di stupire in diverse occasioni. I padroni di casa sono da temere soprattutto in fase offensiva: in questa prima fase […] L'articolo Alla Dacia Arena Pordenone-Trapani: appuntamento su DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Spoiler Non è l'Arena di domenica 3 novembre : Giletti intervista Maria Elena Boschi : domenica 3 novembre torna Massimo Giletti con una nuova puntata di Non è l'Arena, il programma in cui si affrontano i temi più scottanti di politica e attualità. E proprio di politica si tornerà a parlare dopo il silenzio della scorsa settimana imposto dalle elezioni in Umbria. Non è l'Arena del 3 novembre si aprirà con l'intervista a Maria Elena Boschi, esponente di spicco di Italia Viva (il nuovo partito di Matteo Renzi) ed ex Ministro della ...

Non è l'Arena - lo strano look di Massimo Giletti : come si concia nel video della trasmissione / Guarda : Occhialoni rotondi, abbronzatura caraibica, maglietta aderente simil-tronista. Massimo Giletti sceglie un look giovanilistico e decisamente casual (con richiami pure al John Lennon anni 70) per lanciare la nuova puntata di Non è l'Arena, la trasmissione della domenica sera su La7. Giletti anticipa a