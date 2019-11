Michael Schumacher | la moglie Corinna rompe il silenzio | “Quando me lo disse mi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 novembre 2019) A quasi sei anni dal terribile incidente sugli sci che ha costretto in un letto, laCorrina ha rotto ile, in un’intervista a “She’s Magazine” è tornata a parlare del campione di Formula 1. L’occasione è stata l’ultimo successo della figlia Gina Maria che, a 22 anni, ha trionfato a Verona alla Fiera dei Cavalli 2019 con indosso la tuta della Ferrari che apparteneva a suo padre: la giovane infatti, ha come lei una grande passione per i cavalli. La donna ha raccontato che tutto è cominciato quando suo marito le ha regalato un ranch a Givrins per il decimo anniversario di matrimonio: “Quando avevo 30 anni – ha raccontato– desideravo moltissimo avere un cavallo evenne con me a Dubai perché volevo comprare un purosangue arabo. Oggi mi rende felice vedere mia figlia poter fare ciò che ...

