È stato ucciso in provincia di Foggia Pasquale Ricucci | ritenuto a capo di un clan mafioso

Il rapinatore della Romanina è stato ucciso dal complice : Sono tre i colpi partiti dalla pistola di Enrico Antonelli, il 58enne accusato del tentato "colpo" del 5 novembre scorso al "Caffè Europeo" di via Antonio Ciamarra, in zona Romanina, nella Capitale. Il primo, si legge nell'ordinanza firmata dal gip di Roma Maria Paola Tomaselli, ha ucciso il suo complice Ennio Proietti. L'altro ha ferito il 56enne proprietario del locale al bacino. Mentre il terzo proiettile è andato a vuoto. Dalla ...

E' stato il proprietario della cascina a provocare l'esplosione che ha ucciso i tre pompieri : Ha provocato l'esplosione per ottenere il premio assicurativo, Giovanni Vincenti, proprietario della cascina nell'Alessandrino divorata dalle fiamme lunedì notte insieme ai tre vigili del fuoco che erano giunti sul posto. L'azione "era volta a conseguire il premio dell' assicurazione stipulata lo scorso agosto anche per fatto doloso", ha detto il procuratore Capo di Alessandria Enrico Cieri durante la conferenza stampa che si è tenuta ...

Parigi - prete ucciso in casa : “Soffocato con un crocifisso in gola”. Era stato denunciato per abusi su ragazzini. Arrestato un 19enne : Un ex parroco francese, dal 2009 sospeso dai superiori con l’accusa di molestie su chierichetti, è stato trovato morto in casa lunedì scorso, soffocato da un crocifisso nella gola. Per l’omicidio è stato fermato un sospetto, di 19 anni, che non può al momento essere interrogato perché in stato di “alterazione e delirio“. Secondo fonti riportate da Le Parisien potrebbe essere legato alle accuse di abuso. Ieri sera, decine di fedeli ...

Cristiano Ronaldo - il suo parrucchiere ucciso a coltellate in un hotel di Zurigo. Arrestato un brasiliano : Ronaldo, suo malgrado, coinvolto indirettamente in un caso di cronaca nera. Il suo parrucchiere Ricardo Marques Ferreira, 40enne è stato trovato morto in una camera d'albergo di Zurigo in Svizzera. Per il delitto è già stato Arrestato un brasiliano di 39 anni. Per approfondire leggi anche: Cristiano

Il parrucchiere di Ronaldo ucciso a coltellate a Zurigo - arrestato un sospetto per omicidio : È giallo sull'omicidio di Ricardo Marques Ferreira, parrucchiere delle star e hair stylist di fiducia di Cristiano Ronaldo. Il quarantenne portoghese è stato trovato morto in una camera d'albergo a Zurigo. È stato ucciso a coltellate. arrestato un sospetto per omicidio: è un trentanovenne brasiliano.Continua a leggere

Ucciso in Svizzera l'hair stylist di Ronaldo - arrestato un uomo : Ricardo Marques Ferreira, 40enne hair stylist portoghese del calciatore Cristiano Ronaldo, è stato trovato morto in una camera d’albergo di Zurigo in Svizzera. Lo riportano i media portoghesi e svizzeri, aggiungendo che un brasiliano di 39 anni è stato arrestato per omicidio.Il corpo della vittima sarebbe stato trovato venerdì da un addetto alle pulizie sul letto della sua stanza, piena di sangue e con un forte odore ...

Paulo Paulino Guajajara - attivista indigeno per la difesa delle terre dell’Amazzonia - è stato ucciso nello stato brasiliano del Maranhão : L’Associazione delle popolazioni indigene brasiliane ha diffuso un comunicato per annunciare la morte di Paulo Paulino Guajajara, attivista indigeno per la difesa delle terre dell’Amazzonia brasiliana. Guajajara è stato ucciso con alcuni colpi di arma da fuoco nel territorio indigeno Araribóia, nello stato

I killer di Luca Sacchi pronti a parlare ai pm : «Così è stato ucciso» : Valerio Del Grosso e Paolo Pirino sono pronti a parlare con gli inquirenti e a spiegare quali siano le dinamiche che hanno portato alla morte di Luca Sacchi, il ventiquattrenne ucciso con un colpo di...

Al Baghdadi morto - così è stato ucciso il leader dello Stato islamico. Il Pentagono pubblica le prime immagini del raid : Il Pentagono ha pubblicato le prima immagini del raid al compound nella provincia di Idlib che ha portato all’uccisione del leader dell’Isis, Abu Bakr al-Baghdadi. Il video condiviso su Twitter dall’Us Central Command mostra le forze americane avvicinarsi al compound. Baghdadi è Stato tradito da uno dei suoi uomini più fedeli, che voleva vendicarsi dell’assassinio di un parente ordinato dai vertici Isis e che ora ...

Nel raid americano è stato ucciso anche il successore di al Baghdadi - dice Trump : “Appena confermato che il successore numero uno di Abu Bakr al Baghdadi è stato ucciso dalle truppe americane. Molto probabilmente avrebbe preso il posto di comando. Ora anche lui è morto!”. L'annuncio – rigorosamente via Twitter – arriva dal presidente americano Donald Trump. Just confirmed that

Mario Biondo - parla la mamma : "Mio figlio non era depresso - è stato ucciso e lo dimostreremo" : Il caso del giovane palermitano trovato morto nell'appartamento in cui viveva con la moglie a Madrid. "Dopo aver letto i...

Al-Baghdadi - capo dell’Isis - è stato ucciso dalle forze speciali americane : Il capo dell'Isis si sarebbe fatto esplodere, vittima di un raid delle forze speciali americane. Fonti dell'intelligence americana: due mogli morte nell'esplosione, i figli illesi. Il tweet di Trump nella notte: qualcosa di grande è appena successo. Sulla sua testa, 25 milioni di dollari: era il terrorista più ricercato al mondo.Continua a leggere

Fox News : "Il capo dell'Isis - al Baghdadi - potrebbe essere stato ucciso". E Trump : In arrivo un annuncio : WASHINGTON - Secondo fonti militari riportate da Fox News «un obiettivo di alto profilo dell'Isis» è stato colpito nel corso di un raid Usa nella giornata di sabato nella zona...

Stasera Italia - Giorgia Meloni : "Ragazzo ucciso a Roma - sembra che lo stato non abbia più il controllo" : Giorgia Meloni interviene sull'omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo ammazzato a Roma da due rapinatori nel tentativo di difendere la sua fidanzata, in diretta da Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4. "Non si può morire così a 25 anni. Non voglio fare polemica ma è vero che in Italia l'impre