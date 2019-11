Cristian Farris | prima svolta nel giallo di Orroli | si indaga per omicidio

Fonte : today

(Di lunedì 11 novembre 2019) Il fascicolo è stato aperto contro ignoti. Il riserbo è totale. Le indagini vengono condotte dai carabinieri della Compagnia...

juornoit : #Cristian, ora si indaga anche per omicidio - paolochiariello : #Cristian, ora si indaga anche per omicidio - CronacheNuoresi : Per la scomparsa di Cristian Farris si indaga per omicidio... #Cristian_Farris, #indagini #omicidio… -