Conte vede la Cancelliera Merkel | «Serve gestione europea dei migranti»

Ilva - Conte vede ArcelorMittal : sul tavolo scudo penale e contratto da rinegoziare : A palazzo Chigi garantiscono che questa mattina, al tavolo con ArcelorMittal, Giuseppe Conte non avrà un approccio tenero. Anzi. A riprova, in serata, filtra dalle stanze del governo un...

Live Brescia-Inter 0-2 : Lautaro e Lukaku - Conte vede il primo posto : E' dal girone di ritorno del campionato 200/2001 che il Brescia non batte l'Inter: quel giorno, il 29 aprile, ci pensò Roby Baggio su rigore a regalare i 3 punti alle Rondinelle. In...

Governo : domani Conte ad Ance - poi vede membri commissione femminicidio : Roma, 29 ott. (Adnkronos) – domani il presidente del Consiglio Giuseppe Conte interverrà, alle 12, all’assemblea Ance 2019, al Palazzo dei Congressi a Roma. In agenda c’è poi un incontro con i parlamentari della commissione di inchiesta sul femminicidio a Palazzo Chigi. Sempre nella sede del Governo, il premier dovrebbe prendere parte all’ultimo vertice di maggioranza sulla manovra, fissato, salvo cambi di programma, alle ...

Terremoto - Conte al Coldiretti vede gli agricoltori delle aree del sisma : “Siamo con voi” : Il presidente Conte al rientro da Ancona si è recato al mercato all’aperto della Coldiretti allestito in piazza Anastasia, vicino al Circo Massimo, dove ha salutato i produttori agricoli delle aree terremotate del Centro Italia che da questa mattina stanno esponendo i propri prodotti. “Siete degli amici per questo governo – ha detto Conte – perché lavorate tutti i giorni per fare grande l’Italia. Onorato ogni qual ...

Giorgetti già "vede" Draghi al posto di Conte : La notizia di Mario Draghi alla presidenza del Consiglio al posto di Giuseppe Conte ”è verosimile per chi gira gli ambienti politici romani, tutti vedono il Governo e in particolare il presidente del Consiglio molto in difficoltà, con reazioni estemporanee, non in linea con il profilo che lui vuole darsi”. Lo afferma il vicesegretario della Lega Giancarlo Giorgetti all’evento “Liguria 2020-2025: la forza del ...

A Narni Di Maio lancia la sua "terza via". Il gelo con Conte resta e si vede : Le braccia di Luigi Di Maio restano immobili. Le mani incrociate. Eccola la distanza. Lo stato d’animo del capo M5s viene tradito dai suoi gesti. Ad abbracciare il premier Giuseppe Conte proprio non ce la fa e neanche a prendere parte con slancio ed entusiasmo a quella che ormai è già passata alla storia come la “foto di Narni”. Perché è qui, in Umbria, che Di Maio, Nicola Zingaretti e Roberto ...

Manovra - l'Ue chiederà chiarimenti. Conte vede Di Maio - poi gli incontri con i partiti : La Commissione invierà all'Italia una lettera per chiedere informazioni supplementari sulla bozza di legge di Bilancio presentata la scorsa settimana

Manovra - Cdm alle 21. Conte vede Di Maio e i partiti. In arrivo lettera Ue : Prima un incontro fuori programma con Luigi Di Maio, poi i bilaterali con i singoli partiti di maggioranza: Franceschini e Antonio Misiani per il Pd, Teresa Bellanova e Luigi Marattin per Iv, Roberto...

Manovra - Conte vede Di Maio (e i partiti) prima del vertice di maggioranza : Stasera in programma anche il Cdm. L’obiettivo del premier è far rientrare le tensioni dei giorni scorsi. Tra i Cinque Stelle cresce la tensione. Gallo: serve un’esorcista

Mezz'ora in più - Bruno Vespa : "Salvini e Renzi devono vedersela con Conte. Cos'è stato straziante per Di Maio" : "Matteo Salvini e Matteo Renzi sono due leader con 20 anni in meno di Berlusconi e Prodi che ora devono vedersela con Giuseppe Conte". Bruno Vespa, ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Rai tre, analizza l'attuale situazione politica, che vede una maggioranza di governo lacerata al suo int

Raffaele Volpi al Copasir - retroscena sul leghista : "Contatti M5s-Salvini". Terremoto : Conte vede il complotto : Il centrodestra converge su Raffaele Volpi. Sarà il leghista di lungo corso ed ex sottosegretario alla Difesa nel primo governo Conte il prossimo presidente del Copasir, poltrona che spetta alle opposizioni dopo il cambio di maggioranza e la "promozione" del dem Lorenzo Guerini a ministro della Dife

Alitalia - Conte vede Atlantia. Patuanelli : "Il 15 si chiude" : “Oggi ho incontrato la struttura commissariale di Alitalia. È stata esaminata la situazione complessiva della compagnia, convenendo sul fatto che ci sono le condizioni affinché entro il 15 di ottobre possa giungere una proposta vincolante da parte del consorzio acquirente. Il fatto che ancora non si arrivi ad una conclusione della trattativa e che si ricorra a retroscena a mezzo stampa da parte di alcuni partecipanti al ...