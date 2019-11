Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 novembre 2019) Il conto da pagare, ogni anno (dal 1998 al 2017), è stato di circa 16mila morti e 142 miliardi di dollari. Nonostante questo, le venti maggiori potenze economiche del mondo, Italia compresa, non stanno facendoil riscaldamento della Terra. Nel gruppo rientrano: Argentina, Australia, Brasile, Gran Bretagna, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Indonesia, Italia, Giappone, Messico, Russia, Arabia Saudita, Sudafrica, Corea del Sud, Turchia e Stati Uniti. E se la peggiore nella lottail global warming è l’Australia, anche l’Italia non fa: deve migliorare in particolare sulle emissioni nei trasporti e nel mondo dell’edilizia. In generale, secondo il rapporto annuale di “Brown to green” dite Transparency che ha analizzato 80 indicatori, le pagelle sono brutte per tutte le principali potenze economiche mondiali e ...

Agenzia_Ansa : Clima - Nessun Paese del G20 è in linea con gli obiettivi di Parigi Contenere l'aumento della temperatura media glo… - MediasetTgcom24 : Clima, nessun Paese del G20 in linea con obiettivi Parigi | Fanalino di coda è l'Australia #clima… - 007Vincentxxx : RT @fattoquotidiano: Clima, nessun Paese del G20 è in linea con gli accordi di Parigi e fa abbastanza contro il global warming: la peggiore… -