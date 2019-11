Bonus tv | sconti su televisori e decoder | come fare e chi ne ha diritto

Bonus fiscali casa - nella legge di Bilancio 2020 gli sconti per la facciata fino al 90% : La legge di Bilancio 2020 prevede nuove agevolazioni per la ristrutturazione delle abitazioni. A breve farà il suo ingresso il Bonus facciata, cioè destinato all'abbellimento della parte esterna degli immobili, pari a uno sconto fiscale del 90%. Il Bonus potrà essere richiesto anche in presenza di una semplice tinteggiata, senza alcun tetto di spesa. Resta invariato il Bonus ristrutturazioni per i mobili, per il quale, sono in vigore le stesse ...

Bonus casa - come cambiano con la manovra : tutti i nuovi sconti per i lavori di ristrutturazione : Conferma per ecoBonus, Bonus ristrutturazioni e Bonus mobili. Addio al Bonus giardini e arrivo del nuovo Bonus facciate. Ecco come cambiano, con la legge di Bilancio, le detrazioni fiscali per chi decide di effettuare degli interventi all'interno (ma anche all'esterno) della propria abitazione.Continua a leggere

Dal Bonus facciata ai mobili - tutti gli sconti fiscali per chi ritocca casa : Il super-sconto per l’abbellimento delle facciate, i bonus per le ristrutturazioni, le agevolazioni sui mobili. La legge di Bilancio si annuncia ricca di misure a favore dei condomini italiani. Ecco le principali

Manovra - Bonus fiscale del 30% per i commercianti : sconti sui pagamenti con carte e bancomat : Il governo sta pensando di introdurre un credito d'imposta al 30% per i commercianti per ogni transazione effettuata con il Pos: un sistema per aiutare i negozianti (con ricavi inferiori ai 400mila euro annui) che vedranno un aumento dei pagamenti elettronici e che costerà allo Stato 27 milioni nel 2020 e 54 a partire dal 2021.Continua a leggere

Manovra - Bonus facciate per le case : prorogati gli sconti sui lavori : sconti fiscali per le ristrutturazioni e il risparmio energetico prorogati, con la significativa creazione di un nuovo incentivo destinato alla riqualificazione dei centri urbani, che si aggiunge...

Manovra - arrivano Bonus idraulico e parrucchiere : nuovi sconti per chi paga con carta : Il cashback potrebbe cambiare forma: il governo sta pensando di introdurre, attraverso la Manovra, alcune nuove detrazioni fiscali che varrebbero, però, solamente per chi paga con carta o bancomat. L'ipotesi è che questo cashback si realizzi con uno sconto fiscale su alcune spese, come il parrucchiere, l'idraulico e il ristorante, che potrebbe andare dal 10% al 19%.Continua a leggere

Piano casa da un miliardo - sconti su detersivi sfusi - Bonus mobilità : le misure : Ok del consiglio dei ministri al decreto clima: fondi per 450 milioni di euro per politiche ambientali. All’esame il decreto fiscale: stretta sulle compensazioni dei crediti d’imposta, incentivi per i seggiolini salva-bebè

EcoBonus - si cambia di nuovo : novità con la manovra su sconti e detrazioni per chi ristruttura casa : L'Ecobonus riguardante i lavori per ristrutturare casa (ma anche piccoli interventi negli appartamenti) potrebbe subire nuove modifiche. In particolare, a cambiare dovrebbe essere la norma secondo cui i consumatori possono richiedere uno sconto immediato, al momento dell'acquisto, invece delle detrazioni fiscali che prevedono la restituzione della cifra in dieci anni.Continua a leggere

Manovra - piano per l?Iva tra sconti - rincari e Bonus per le carte : Roberto Gualtieri, nella sua prima audizione in Parlamento, si è impegnato a non aumentare l?Iva. E la maggioranza che sostiene il governo, nella sua risoluzione al Documento di economia...

Manovra - in arrivo il Bonus befana : fino a 475 di sconti per chi paga con carte e bancomat : Il governo sta studiando alcuni strumenti per contrastare l'evasione fiscale attraverso gli incentivi per effettuare più pagamenti elettronici. Oltre al meccanismo del cashback l'esecutivo potrebbe mettere in campo un maxi-bonus, da restituire una volta l'anno, già denominato bonus della befana. Ecco cos'è e come potrebbe funzionare.Continua a leggere

Bonus casa - arriva proroga per detrazioni fiscali : sconti fino al 65% su lavori di ristrutturazione : Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha annunciato che la sua volontà è quella di prorogare le detrazioni fiscali previste per le spese effettuate per lavori di ristrutturazione, per l'acquisto di mobili e per lavori di riqualificazione energetica. Dovrebbero, quindi, essere confermati gli sconti già previsti: quali interventi riguardano e a quanto ammontano.Continua a leggere

Stop al decreto ambiente : Bonus rottamazione e sconti green non si faranno - addio (forse) alla rivoluzione verde : Sembrava promettente il piano green del governo anticipato nei giorni scorsi da Il Sole 24 ore. ambiente più protetto e lotta ai cambiamenti climatici erano i principali pilastri sui quali doveva fondarsi il decreto, ma siamo in Italia e le cose non vanno mai come potrebbero e dovrebbero andare: il dl messo a punto dal ministro dell’ambiente Sergio Costa non è stato discusso dal consiglio dei ministri, come previsto per ieri giovedì 19 ...