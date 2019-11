ATP Finals – Esordio amaro per Rafa Nadal | lo spagnolo si arrende in due set ad un super

Fonte : sportfair

(Di lunedì 11 novembre 2019) Unnon al meglio della sua condizione fisica cede in due set a Zverev, che comincia dunque con una vittoria le ATPcomincia come peggio non potrebbe le ATP, iniziate nella giornata di ieri a Londra sul cemento della O2 Arena. Il numero 1 del mondo non riesce ad avere la meglio su Alexander Zverev, abile ad imporsi in due set con il risultato di 6-2, 6-4 dopo un’ora e venticinque minuti di gioco. AFP/LaPresse Mai in partita il mancino di Manacor, apparso non al meglio dopo l’infortunio che lo ha condizionato nelle ultime settimane. Un ko che mette a rischio il passaggio del turno per, impegnato adesso mercoledì in un match da dentro o fuori con Medvedev.L'articolo ATPper, losiin due set ad unZverev SPORTFAIR.

Coninews : CHE SPETTACOLO! ?? A Milano Jannik #Sinner trionfa alle @nextgenfinals superando l'australiano Alex De Minaur 4-2 4… - acmilan : Break a leg on your #NextGenATP Finals debut tonight @janniksin! ???? Stasera inizia l'avventura di Jannik Sinner al… - WeAreTennisITA : Ha 18 anni, si chiama Jannik ed è già la star delle Next Gen Atp Finals 2019. Con quella bella faccia pulita e quel… -