LIVE Federer-Thiem 5-5 | ATP Finals 2019 in DIRETTA | un break per parte nel primo set!

Fonte : oasport

(Di domenica 10 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Rovescio in rete di. 5-5 Gran prima di. 40-30 Passante di rovescio vincente didopo un miracolo in volée di dritto di. 40-15 Risposta di dritto in rete di. 30-15 Gran risposta di dritto di. 30-0 Non riesce a rispondere su una prima al corpo. 15-0 Prima vincente di. 5-4 Passante di dritto in fondo alla rete di. 40-15 Passante di rovescio lungolinea vincente di! 40-0 Gran prima di. 30-0 Rovescio lungo di. 15-0 Risposta di rovescio in rete di. 4-4 Rovescio in rete di. 40-15 Gran prima esterna di. 30-15 Dritto lungo di. 15-15 Gran risposta di dritto di, sbaglia. 15-0 Risposta di rovescio lunga di. 4-3 Servizio e dritto vincente sulla riga di! 40-0 Stupenda volée di rovescio di...

GenovaOn : Roger Federer vs Dominic Thiem LIVE: aggiornamenti come stella svizzera inizia la campagna ATP Finals… - Matt_Orlandi : LIVE #Federer - #Thiem, diretta e risultato in tempo reale #AtpFinals #Londra 2019: inizio ore 21.00 @_SuperNews_ - zazoomblog : LIVE Federer-Thiem ATP Finals 2019 in DIRETTA: il Re svizzero affronta il bombardiere austriaco - #Federer-Thiem… -