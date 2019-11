Lecco, scomparsa cittadina russa

Una donna di 44 anni,, èieri in provincia didove si trovava da qualche giorno per incontrare una parente. La prefettura diha quindi lanciato un appello ai cittadini per un aiuto nelle ricerche. La donna-il cui nome è Tatiana Malikova - parla solo il russo, è alta un metro e 75 e ha gli occhi azzurri. L'ultima volta che è stata vista indossava una maglia blu, jeans, foulard, scarpe rosse e marroni.(Di domenica 10 novembre 2019)