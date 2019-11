Huawei Smart Tools l’app con tutti gli strumenti utili su Android

Nel vivo la beta EMUI 10 per 5 smartphone Huawei e Honor - test aperto a tutti : Dei veri e propri passi da gigante sono compiuti in questi giorni per la beta EMUI 10 relativa ad almeno 5 smartphone del brand Huawei come di quello Honor. Telefoni già interessati dal programma di test ma limitatamente, in queste ore, cominciano ad essere interessati dalla sperimentazione pubblica del nuovo pacchetto, senza alcuna restrizione ad un numero ristretto di utenti. Il nuovo corso delle cose, come al solito, parte dalla Cina dove ...

Sempre meno smartphone Huawei e Honor con aggiornamenti mensili : lista a novembre 2019 : Non è una buona notizia per tanti possessori di smartphone Huawei e Honor: Sempre meno modelli dei due brand riceveranno aggiornamenti mensili di sicurezza e dovranno semmai accontentarsi solo di quelli trimestrali. Un nuovo bollettino messo a disposizione direttamente sulle pagine di supporto del sito del produttore include un numero di device inferiore rispetto a quelli condivisi sulle pagine di OM solo lo scorso maggio. Meglio chiarire ...

EMUI 10 e Android 10 arrivano in beta su Huawei Nova 4e - HONOR 20i e altri tre smartphone : Huawei Nova 4e, Huawei Maimang 8, Huawei Maimang 7, Huawei Enjoy 9S e HONOR 20i stanno iniziando a ricevere EMUI 10 e Android 10 in versione beta, a partire dalla Cina: le tempistiche sono in linea con quelle comunicato i giorni scorsi dal produttore. L'articolo EMUI 10 e Android 10 arrivano in beta su Huawei Nova 4e, HONOR 20i e altri tre smartphone proviene da TuttoAndroid.

Huawei annuncia l’ennesimo smartphone Y e prepara l’imminente Nova 6 : Nuove indiscrezioni su Huawei Nova 6 5G ci anticipano buona parte della scheda tecnica, mentre Huawei Y9s è stato inserito sul sito ufficiale. L'articolo Huawei annuncia l’ennesimo smartphone Y e prepara l’imminente Nova 6 proviene da TuttoAndroid.

Huawei colpisce ancora così come il mercato mondiale degli smartwatch : Il mercato degli smartwatch è cresciuto del 42% rispetto all'anno scorso ed Apple domina le vendite, seguite dall'ottima crescita di Samsung. In Cina invece le aziende stanno avendo parecchie difficoltà per quanto riguarda gli smartphone, ma Huawei ed Apple non sembrano toccate da questa problematica. L'articolo Huawei colpisce ancora così come il mercato mondiale degli smartwatch proviene da TuttoAndroid.

Huawei Nova 5T è lo smartphone con grande autonomia e un buon comparto fotografico - prezzo alto ma calerà : Huawei Nova 5T è il nuovo smartphone di fascia media dell’azienda cinese. Ricopre un ruolo strategico per il brand, in quanto è il primo dispositivo che arriva in Europa dopo la presentazione del Mate 30 Pro. Quest’ultimo, a causa della questione ancora aperta con gli Stati Uniti, è basato su una versione di Android senza servizi Google: non è possibile utilizzare il Play Store per scaricare tutte le applicazioni, né tantomeno Gmail, ...

Aggiornamento fantasma da 230 KB per smartphone Huawei e Honor? Ecco cos’è : I possessori di molti smartphone Huawei e Honor, in questi ultimi giorni, stanno lamentando l'apparizione e la conseguente scomparsa accidentale di un Aggiornamento davvero piccolo ossia di soli 230 KB. Impossibile non interrogarsi sul peso esiguo del pacchetto e anche sulle speciali modalità con cui esso appare sui telefoni. Intanto, il caso dell'Aggiornamento "fantasma" ha investito tutta Europa come segnala anche il sito Huawei Central. ...

Huawei P Smart 2020 : display OLED e fotocamera da 48 MP : Da Huawei un nuovo Smartphone di fascia media con schermo da 6,3 pollici e tripla fotocamera posteriore

Tutto - ma proprio tutto - sul Huawei P Smart 2020 : foto e specifiche : Parliamo ancora del Huawei P Smart 2020, prodotto di cui abbiamo già avuto modo di rivelarvi alcuni dettagli tecnici non troppi giorni fa. Questa volta le nuove indiscrezioni provengono dal ben informato portale 'androidheadlines.com' ci mostra quello che potrebbe essere il Huawei P Smart 2020, caratterizzato da forme classiche, angoli arrotondati ed un notch di esigue dimensioni collocato nella parte alta del display, e volto a contenere la ...

Huawei P smart 2020 e Huawei Nova 6 eccoli in anteprima : Huawei P smart 2020 e Huawei Nova 6 i due smartphone Android in arrivo a breve sul mercato. Le principali caratteristiche tecniche e disponibilità sul mercato

Ecco quali sono gli smartphone Huawei - HONOR e Samsung a ricevere le ultime patch di sicurezza : Gli smartphone Huawei P30, P30 Pro, HONOR Play e Samsung Galaxy A50 ricevono le patch di sicurezza di settembre, ottobre e novembre 2019 L'articolo Ecco quali sono gli smartphone Huawei, HONOR e Samsung a ricevere le ultime patch di sicurezza proviene da TuttoAndroid.

Sempre più Black Friday smartphone : offerte Amazon del 4 novembre su iPhone XR e Huawei P30 Lite : Il Black Friday smartphone sta per entrare nel vivo, tanto che le offerte Amazon di questo inizio settimana si preannunciano da subito scoppiettanti. Il 4 novembre si apre all'insegna di una proposta a cui difficilmente potrete rinunciare: iPhone XR (64GB) nero a 669 euro con spedizione gratuita. Il prodotto viene venduto e spedito da Amazon (cosa che dovrebbe molto rassicurarvi), con disponibilità dall'8 novembre 2019 (si tratta di aspettare ...

Huawei Nova 5T : uno smartphone con 4 fotocamere posteriori e display bucato : Da Huawei un nuovo smartphone con un'avanzata sezione fotografica, display da 6,26 pollici e prezzo di 429 euro

EMUI 10 in beta su Huawei P Smart 2019 : il momento clou sta per arrivare : Avete un Huawei P Smart 2019? Sareste allora contenti di sapere che per il vostro dispositivo è stata appena rilasciata la beta di EMUI 10 con Android 10 a partire dal territorio tedesco. Come riportato da 'Huaweiblog.de', per scaricarla non dovrete fare altro che accedere al programma beta, ed installare a bordo, se non l'avete già fatto, l'ultimo firmware disponibile, ovvero il pacchetto 'POT-LX1 9.1.0.279(C432E8R1P12)', oltre che a possedere ...