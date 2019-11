Vela | confermato il programma olimpico di Parigi 2024 | Finn escluso definitivamente dai

Fonte : oasport

(Di sabato 9 novembre 2019) La Conferenza Annuale del 2019 di World Sailing si è conclusa alle Bermuda con la conferma deldellaper i Giochi a Cinque Cerchi di. L’Assemblea Generale hala definitiva esclusione dei(singolo per timonieri pesanti) dall’Olimpiade, optando poi per un cambio di attrezzatura per windsurf maschile e femminile da RS:X a iFoil. Oltre alla discussione per le attrezzature delle classi olimpiche per il prossimo quadriennio, è andata in scena anche una votazione per approvare una riforma a proposito della Governance della federazione internazionale. La riforma proposta da Kim Andersen, presidente dellamondiale, non ha raggiunto però il 75% di voti favorevoli ed è stata dunque accantonata almeno per il momento. Di seguito ildellaper le Olimpiadi dicon l’elenco completo degli eventi e delle ...

