Salvini non conferma incontro con Segre | la vedrò più avanti Meloni alla senatrice | “FdI

Ex Ilva - Di Maio : “Fare il possibile per costringere Arcelor a restare - non siamo il Bengodi. Salvini? Sta dalla parte delle multinazionali” : “Dobbiamo fare tutto il possibile perché ArcelorMittal resti a Taranto. Non può passare il messaggio che un’azienda viene qui a investire e poi se ne va quando vuole, non siamo il Bengodi“. A dirlo, a Berlino dopo aver incontrato l’omologo tedesco Heiko Maas, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Che ha attaccato la Lega e Matteo Salvini: “Stanno dalla parte delle multinazionali e non da quella dei ...

Salvini : “Attacchi a Liliana Segre? Non ho minimizzato. Io ho ricevuto un altro proiettile - non piango” : “Le minacce a Liliana Segre? Come quelle che ricevo io ogni giorno sono gravissime“. E ancora: “Sono solidale con la senatrice a vita, ma è assurdo che ci siano minacce di morte di serie A e di serie B“. Nei giorni scorsi, dopo la notizia dell’assegnazione di una scorta a Liliana Segre, il leader della Lega, Matteo Salvini, aveva inizialmente minimizzato la vicenda, salvo aggiustare il tiro dopo le polemiche ...

Crozza-De Luca contro Salvini : “Lì in Lombardia la cosa più bella che avete è il buio : quando chiudete gli occhi non la vedete più” : Nel corso della puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – Maurizio Crozza veste i panni di Vincenzo De Luca, che si scaglia contro Matteo Salvini, reo di aver attaccato la regione Campania: “E facciamolo questo dibattito. Decidi pure tu se armati o a mani nude come in Fight Club. quando parli della Campania, Salvi’, ti devi alzare in piedi e i suddetti piedi te li deve lavare, fare la pedicure ...

Anticipazioni Non è l'Arena del 10 novembre : annunciata la presenza di Matteo Salvini : Domenica 10 novembre, dalle ore 20:35 su La7, torna l'appuntamento con 'Non è l'Arena' di Massimo Giletti. Come ogni domenica, Giletti affronterà all'interno del suo programma numerose tematiche politiche e sociali. Dopo aver intervistato Maria Elena Boschi, questa domenica la puntata si aprirà con l'intervista politica a Matteo Salvini. Massimo Giletti intervisterà il leader della Lega Con Matteo Salvini, Giletti affronterà tutti i temi più ...

Salvini non conferma incontro con Segre : "La vedrò più avanti" : La notizia era stata data per certa da tutte le principali testate italiane, inclusa la nostra, invece, a quanto pare, non è vero niente: Matteo Salvini e Liliana Segre non si sono ancora incontrati. A precisarlo è stato proprio l'ex ministro dell'Interno che ha detto:"L'incontro con Segre l'avro' più avanti. Io gli incontri che ho li comunico, gli incontri che non comunico io per quanto mi riguarda non ci sono"Poi è anche tornato a parlare ...

Matteo Salvini non conferma l'incontro con Liliana Segre : "La vedrò più avanti" : “L’incontro con la Segre l’avrò più avanti”. A dirlo è il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della visita a Eicma in Fieramilano a Rho, rispondendo a una domanda sull’incontro con la senatrice Liliana Segre ieri.“Io gli incontri che ho li comunico, gli incontri che non comunico io per quanto mi riguarda non ci sono”, ha aggiunto l’ex ministro. E a chi gli chiedeva ...

Salvini : «Ho ricevuto un altro proiettile - non piango. Segre? La vedrò più avanti» : Il leader leghista non conferma l’incontro. Intanto Giorgia Meloni si schiera con la senatrice: «Assolutamente al suo fianco»

Incontro con Segre - Salvini non conferma : 13.30 Il leader della Lega Salvini non conferma l'Incontro con la senatrice Liliana Segre,sopravvissuta ad Auschwitz, che sarebbe avvenuto ieri pomeriggio. "Lo avrò più avanti", dice arrivando a Fieramilano, a Rho. "Gli incontri che ho li comunico. Gli incontri che non comunico io non ci sono",spiega Salvini Poi aggiunge: "Mi è appena arrivato un altro proiettile.Non piango. In un Paese civile non dovremmo rischiare, né io né la Segre".

Lega : Delrio - ‘Salvini non è fascista ma è ambiguo’ : Roma, 8 nov. (Adnkronos) – ‘Salvini è bravo, sa parlare al popolo. Lui non è fascista, ma certamente è ambiguo rispetto alla presa di distanza con la destra peggiore”. Lo dice il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio, a ‘Accordi e Disaccordi’ sul Nove.‘Oggettivamente, rispetto a noi del Pd ha un altro stile, un altro passo. Agisce come se non fosse responsabile di nulla. Quando era ministro ...

Matteo Salvini - l'Anpi : "Pericoloso - non venga alla fiera". La replica : "Vado dove voglio" : Altissima tensione tra l'Anpi e Matteo Salvini. Già, perché l'associazione dei partigiani non fa piacere - eufemismo - il fatto che il leader della Lega abbia intenzione di recarsi domenica prossima a Sant'Arcangelo di Romagna, l'occasione è una fiera, per incontrare gli elettori. Il contesto è quel

Toscana - Salvini : “10 parlamentari M5s con Lega? Non cerchiamo nessuno - ma pronti ad accogliere” : “Noi non siamo alla ricerca di nessuno ma è vero che da parecchie altre forze politiche ci chiedono di continuare la propria battaglia con la Lega. Se sono persone perbene, noi non avremo nessun problema ad accoglierle”. Lo ha detto Matteo Salvini, durante una conferenza stampa a Firenze, in Palazzo Vecchio, per presentare il progetto della Lega per elezioni regionali della prossima primavera in Toscana, a proposito delle ...

Salvini : "Lo Stato è il primo a non pagare i debiti" : Il senatore Matteo Salvini continua senza sosta la sua campagna elettorale perenne e ora che si è autoescluso dal governo e ha fatto volontariamente crollare l'esecutivo di cui era Ministro dell'Interno ha ancora più tempo libero per dedicare tutte le proprie forze alla propaganda leghista.L'ultimo argomento su cui Salvini ha deciso di battere, forse perchè i sondaggi gli hanno fatto notare che si tratta della mossa giusta in questo momento, ...

Matteo Salvini : “Daremo il sangue per Taranto e perché non salti neanche un posto di lavoro” : "Purtroppo, al governo abbiamo degli incompetenti o degli incapaci o dei complici. Siamo a disposizione per sostenere qualsiasi iniziativa che salvi non solo quelle migliaia di posti di lavoro che sono sacri ma anche un settore fondamentale come l'acciaio. Togliere l'acciaio dall'Italia sarebbe una follia": così Matteo Salvini si scaglia contro il governo sul caso dell'ex Ilva di Taranto.Continua a leggere

Matteo Salvini “Dicono manette per gli evasori - bene ma il primo a non pagare i debiti è lo Stato” : . Il Leader della Lega ha parlato della nuova legge finanziaria a Fuori dal Coro su Rete 4 ed è stato durissimo con il governo giallorosso. Matteo Salvini sulla possibilità delle manette per i grandi evasori è stato chiaro: “I 5 stelle ammanetterebbero anche gli alberi, basta un sospetto e processano anche i cespugli…Io lascerei lavorare chi vuole lavorare e poi bisogna chiudere tutte le pendenze”. “Dicono manette ...