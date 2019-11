Quello che su Ilva non è stato detto

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 9 novembre 2019) C’è un pensiero unico, insopportabile per chi scrive, sulla vicenda ex-, oggi ArcelorMittal che sta mistificando, alterando la verità storica su quanto accaduto a Taranto.È quel pensiero unico che si è messo in moto per rimuovere le disastrose responsabilità politiche di chi ha gestito la vicendadal giorno del suo sequestro e di chi prima di quel giorno ha chiuso gli occhi condannando un’intera città a subire uno dei più drammatici e pesanti inquinamenti e di aggressione alla salute nel nostro paese.Sono passati 7 anni e tre mesi dalla data del sequestro dell’acciaieria, avvenuto il 26 luglio del 2012 e nulla èfatto per mettere in sicurezza gli impianti che inquinavano, ma in questo arco di tempo sono stati approvati 12 decreti Salvache hanno sospeso i diritti costituzionali ...

