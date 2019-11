Guardiola a Klopp | “Alleni la squadra più forte del mondo”

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 9 novembre 2019) Colpiscono e lasciano dubbi all’interpretazione le parole di Pepalla vigilia della prestigiosa sfida contro il Liverpool di, senza mezzi termini definisce laavversaria la piùal mondo. Il quotidiano Tuttosport riporta le parole del tecnico spagnolo: “ha in mano la miglioredel mondo, il Liverpool nella passata stagione è stato il miglior rivale di sempre che ho affrontato da quando alleno. In ogni caso, noi proveremo a vincere e a imporre il nostro gioco, come del resto cerchiamo sempre di fare contro qualsiasi avversario“. In poche frasi, Pepriassume i timori e le ambizioni in vista della sfida del Manchester City sul campo dei ‘Reds’ campioni d’Europa in carica. Appuntamento nella splendida cornice di Anfield Road domenica, con fischio d’inizio alle 17,30. In conferenza ...

