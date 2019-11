Festival Tecnologia | al Politecnico di Torino laurea ad honorem in Ingegneria

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 9 novembre 2019) Aldella, ildiha conferito oggi laadinAerospaziale all’astronauta ESA Samantha Cristoforetti che ha tenuto una lectio magistralis dal titolo ‘Esplorazione umana dello spazio: sfide tecnologiche’. L’astronauta trentina ha ricevuto il riconoscimento per gli alti meriti scientifici e tecnologici: “prima donna italiana nello spazio, con i suoi 200 giorni trascorsi in orbita attorno alla Terra a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), gli esperimenti da lei condotti durante la missione hanno avuto importanti ricadute scientifiche e tecnologiche, a dimostrazione delle sue competenze tecnico/scientifiche di altissimo profilo”. Il professor Guido Saracco, rettore deldi, ha ricordato le motivazioni dellaad: “Vogliamo raccogliere tutti i ...

demartin : Angelo Raffaele Meo, uno dei padri dell’informatica italiana, parla di Charles Babbage nella Sala dei Mappamondi de… - Linkiesta : 'La sfida del futuro' con #GerdLeonhard, futurologo e autore di Tecnologia vs Umanità. #LinkiestaFestival… - antoniocalabro : RT @fondpirelli: Oggi #9novembre siamo al @PoliTOnews per la prima edizione del Festival della Tecnologia per parlare della #rivistapirelli… -