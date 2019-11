Conte a Taranto ascolta i cittadini tra rabbia e promesse

Titoli e aperture : il caso Ilva dalla visita di Conte a Taranto al monito di Moody's : Il premier Giuseppe Conte va dagli operai dell'Ilva, e ammette: "Non ho soluzioni in tasca" . Intanto il governo tratta con ArcelorMittal per il futuro dell'ex Ilva: spunta anche l'ipotesi di un ingresso nel capitale di Cassa Depositi e Prestiti o Invitalia per cercare di diluire il rischio. Sul tavolo c'è anche uno sconto sull'affitto. La proposta di far diventare il polo dell'acciaio di Taranto un'azienda pubblica divide pero' i politici. ...

Ex Ilva - Conte incontra gli operai : “Se ArcelorMittal se ne va - battaglia legale durissima. Taranto è una città ferita - combattiamo tutti insieme” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, affronta la rabbia degli operai dell’ex Ilva e, prendendo parte al consiglio di fabbrica permanente di Fiom, Uilm e Fim, dentro l’impianto gestito da ArcelorMittal, chiama i lavoratori all’unione per portare avanti “una battaglia” per il lavoro e la salvaguardia della salute degli abitanti di Taranto. “Si può fare impresa se si crea un rapporto solido con gli ...

Taranto - duro confronto tra Conte e chi chiede la chiusura della fabbrica : “chiusura! chiusura!”. E’ stato un incontro ravvicinato, quasi un corpo a corpo, tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, circondato da agenti della Digos, e un gruppo di cittadini che invocano la chiusura del Siderurgico e il reimpiego degli operai nelle bonifiche. Conte, recatosi nello stabilimento siderurgico di Taranto per ascoltare lavoratori e cittadini, ha cercato di stemperare la tensione accarezzando uno degli ...

Ex Ilva : Martina - ‘Conte a Taranto presenza significativa’ : Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “Io apprezzo molto che il presidente Conte sia in questi minuti all’Ilva di Taranto. Non è facile andarci, il suo gesto è di valore. Ora bisogna curare la vertenza con la massima coesione e trovare una soluzione giusta a partire da due priorità: difesa dei posti di lavoro e fine di ogni ricatto, conversione ambientale nell’interesse di tutti i cittadini che vivono a Taranto. Si lascino ...

