Infortunio Zaza | non c’è pace per il Torino | le condizioni e i tempi di recupero

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019)– Si allunga la lista degli infortunati del. Si sono aggiunti oggi anche Simone, fermato da un trauma distorsivo alla caviglia sinistra riportato nell’allenamento di oggi al Filadelfia, e Vittorio Parigini, che accusa un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Gli altri indisponibili per la trasferta di domani a Brescia sono Baselli, Bonifazi e Iaqo Falque. OUT: LE SCELTE DI MAZZARRI Per Walter Mazzarri è un nuovo problema da risolvere. L’assenza dirende certa la presenza di Verdi al fianco di Belotti. Sulla fascia sinistra riprenderà il suo posto Ansaldi, mentre al centro Meité sfiderà Tonali e Bisoli del Brescia. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo, non c’èper ...

sportface2016 : #BresciaTorino, i convocati di Mazzarri: out Zaza - FantaMasterApp : 'Torino, nuovo infortunio per Zaza: out contro il Brescia, le ultime!' - GoalItalia : Il Torino perde anche Zaza: out per una distorsione alla caviglia ?? -