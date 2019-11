Il Comune di Predappio nega i fondi per la visita ad Auschwitz | Il Treno della

Comune di Predappio nega fondi per visita Auschwitz : "Il Treno della Memoria è di parte" : “Il Treno della Memoria va in un’unica direzione, è di parte. Non collaboriamo: quando i treni faranno soste anche alle foibe e nei gulag ci ripenseremo”, così il Comune di Predappio spiega la decisione di nega re il contributo alla partecipazione di un giovane cittadino al progetto Pro Memoria Auschwitz - Treno della Memoria . Lo denunciano l’Associazione GenerAzioni in Comune e il gruppo consigliare ...

Auschwitz - Comune di Predappio nega i fondi per i ragazzi : “Il treno della memoria è di parte” : L'amministrazione locale di Predappio non ha voluto finanziare il viaggio di alcuni giovani studenti nell'ambito del progetto del "treno della memoria". Il motivo, come ha spiegato lo stesso sindaco della città romagnola, è che il treno sarebbe una iniziativa di parte perché non considera altri orrori come le Foibe.Continua a leggere