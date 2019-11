Rifiuti : Miccichè - 'da M5S e Pd agguato in aula - non hanno rispettato accordi su riforma' (2) : (Adnkronos) - Al momento del voto finale al governatore Musumeci è mancato un solo voto a favore, mentre un voto di un deputato della maggioranza non è stato registrato. È bastato il voto contrario di un solo deputato quindi per fare saltare tutto. Miccichè ha seguito la seduta di ieri sera in tv, i

Miccichè : “Da M5S e Pd agguato in aula - non rispettati gli accordi” : Palermo, 7 nov. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) – “E’ stato un agguato bello e buono. C’era un accordo con il Pd e il M5S per l’approvazione dei primi cinque articoli della riforma sui rifiuti. Era tutto concordato. Ma, ancora una volta grillini e Pd, non hanno rispettato gli accordi. Sono veramente amareggiato”. A parlare, in un’intervista all’Adnkronos, è il Presidente ...

Vitalizi : M5S - 'da Miccichè e Musumeci solo ipocriti teatrini' : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - "L’unica cosa di cui non c’è bisogno sul fronte Vitalizi sono gli inutili ipocriti teatrini mediatici. Se Miccichè e Musumeci vogliono veramente abolire i Vitalizi vengano in Commissione a riferirlo, anziché affidarsi alla grancassa dei giornali". Così le deputate del

Il M5S chiede lumi sull’elezione di Miccichè a presidente della Serie A : Il Movimento 5 Stelle ha proposto una interrogazione in Senato per chiedere lumi riguardo l’elezione di Gaetano Miccichè a presidente della Lega Serie A. L’interrogazione, avanzata dai senatori Lannutti, Coltorti, Botto, Croatti, Donno, Pavanelli, Mautone e Leone e indirizzata al Ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora, riguarda le indiscrezioni sull’elezione di Miccichè […] L'articolo Il M5S ...

Governo : Miccichè - 'da quando stanno con il M5S quelli del Pd si sono rinco...' : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - "Da quando quelli del Pd sono andati al Governo con il M5S si sono rinco...ti. Ormai camminano sempre insieme". E' l'atto di accusa del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè al Pd, dopo che ieri in aula, all'Ars, i dem hanno fatto asse con i