Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 novembre 2019) A 65 anni dsua morte,tornerà a recitarein undeldi prossima uscita, intitolato Finding Jack. ‎Diretto da Anton Ernst e Tati Golykh, e realizzatoloro casa di produzione indipendente, Magic Citys, ilsi avvarrà della collaborazione della canadese Imagine Engine e della sudafricana MOI Worldwide, per ricreare una versione quanto mai realistica dell’attore, divenuto una vera icona popa una manciata di ruoli da teenage star income Il Gigante, La Valle dell’Eden e ovviamente Gioventù Bruciata. ‎ “Abbiamo cercato a lungo l’attore perfetto per il ruolo di Rogan, che ha un arco narrativo molto complesso, e dopo mesi abbiamo deciso che il più adatto sarebbe stato”, ha spiegato il co-regista Anton Ernst. Una decisione inedita che però non ha ...

Noovyis : (James Dean rivivrà in un film sulla guerra del Vietnam grazie alla computer grafica) Playhitmusic -… - infoitcultura : James Dean tornerà a recitare nel film 'Finding Jack': ma sarà la sua versione digitale - infoitcultura : Il cinema resuscita James Dean: l'attore 'reciterà' in un nuovo film grazie alla CGI -